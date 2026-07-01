Récital piano d’Ivo Pogorelich, Campus EDHEC, Roubaix

Informations pratiques

Récital piano d’Ivo Pogorelich Jeudi 19 novembre, 20h00 Campus EDHEC Nord

Réservation obligatoire. Tarifs entre 7 et 68 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Figure mythique de la scène pianistique internationale, Ivo Pogorelich se produit à Roubaix pour un récital exceptionnel. Révélé sur la scène internationale par son interprétation singulière et son immense liberté artistique, le pianiste demeure l’une des personnalités les plus fascinantes du monde musical. Ses apparitions en France étant rares, ce concert constitue un rendez-vous exceptionnel pour les mélomanes.

La soirée sera précédée d’une rencontre avec Hervé Corre de Valmalète, impresario international.

Jeudi 19 novembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix.

Campus EDHEC 24 avenue gustave Delory, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesconcertantes.fr/events/recital-divo-pogorelich »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680800909 »}] https://www.lesconcertantes.fr/events/recital-divo-pogorelich

Le pianiste Ivo Pogorelich, figure légendaire du piano, donne un récital exceptionnel à Roubaix. La soirée est précédée d’une rencontre avec Hervé Corre de Valmalète. piano concert

oui