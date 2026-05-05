Meymac

Récital Piano/ Voix de Musique baroque et romantique

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Récital Piano/ Voix de Musique baroque et romantique

Christine RENARD Contralto ; Léopold SERS Pianiste

Œuvres de Vivaldi, Mozart, Schubert, Chopin…

Sur réservation au 06 08 84 06 58 .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 06 58 contact@monasteredujassonneix.com

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English : Récital Piano/ Voix de Musique baroque et romantique

L’événement Récital Piano/ Voix de Musique baroque et romantique Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze