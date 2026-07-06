Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Récital

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

« Duo Violoncelle & Piano » d’Adrien Noble et David Catel proposé par l’association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Valery, dite «des marins»

Adrien Noble débute le violoncelle à 8 ans au CRR d’Amiens. Titulaire du Diplôme d’État, il enseigne et se produit dans divers projets, notamment avec la Compagnie du Théâtre du Berger et le quatuor « Vertigo ». David Catel est pianiste et compositeur. Il évolue entre improvisation, jazz et musique de film, en solo et en formations, et enseigne le jazz au Conservatoire de la Baie de Somme.

Ce « Duo Violoncelle & Piano » est né d’une passion commune pour explorer les ressources infinies découlant de la confrontation sonore entre deux instruments à cordes. Et pour cela, quel plus bel écrin que la « Chapelle Saint Valery dite « Chapelle des Marins »pour vous laisser transporter par les volutes d’ondes…positives.

« Duo Violoncelle & Piano » d’Adrien Noble et David Catel proposé par l’association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Valery, dite «des marins»

Adrien Noble débute le violoncelle à 8 ans au CRR d’Amiens. Titulaire du Diplôme d’État, il enseigne et se produit dans divers projets, notamment avec la Compagnie du Théâtre du Berger et le quatuor « Vertigo ». David Catel est pianiste et compositeur. Il évolue entre improvisation, jazz et musique de film, en solo et en formations, et enseigne le jazz au Conservatoire de la Baie de Somme.

Ce « Duo Violoncelle & Piano » est né d’une passion commune pour explorer les ressources infinies découlant de la confrontation sonore entre deux instruments à cordes. Et pour cela, quel plus bel écrin que la « Chapelle Saint Valery dite « Chapelle des Marins »pour vous laisser transporter par les volutes d’ondes…positives. .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 92 62

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English :

%AB Cello & Piano Duo %BB featuring Adrien Noble and David Catel, presented by the Association for the Preservation of the Saint-Valery Chapel, known as %ABdes marins%BB

Adrien Noble began playing the cello at age 8 at the CRR in Amiens. A holder of the Diplôme d’État, he teaches and performs in various projects, notably with the Compagnie du Théâtre du Berger and the “Vertigo” quartet. David Catel is a pianist and composer. He moves between improvisation, jazz, and film music, performing both solo and in ensembles, and teaches jazz at the Conservatoire de la Baie de Somme.

This %AB Cello & Piano Duo %BB was born out of a shared passion for exploring the infinite possibilities arising from the interplay of sound between two string instruments. And what better setting than the %AB Saint Valery Chapel, known as the %AB Sailors’ Chapel, %BB to let yourself be carried away by the swirling waves… of positivity.

L’événement Récital Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME