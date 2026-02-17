Récolter et cuisiner les plantes sauvages RISCLE Riscle

Récolter et cuisiner les plantes sauvages

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Pierre & Terre vous propose une balade pour aller cueillir vous-même vos plantes sauvages, suivi de la préparation et dégustation de ces dernières pour un moment convivial et participatif autour des plantes sauvages comestibles !

Pierre et Terre vous invite à vivre une expérience authentique au cœur de la nature. Cette animation conviviale vous propose une balade guidée à la découverte des plantes sauvages comestibles.

Au fil du parcours, vous apprendrez à reconnaître, cueillir et comprendre les richesses végétales qui nous entourent.

De retour en atelier, place à la préparation culinaire, réalisée ensemble dans un esprit participatif. Chaque participant contribue, échange et partage ses impressions dans une ambiance chaleureuse.

La dégustation vient clore ce moment privilégié, mettant à l’honneur les saveurs insoupçonnées des plantes récoltées.

Une belle occasion de se reconnecter à la nature, d’enrichir ses connaissances et de savourer un instant simple et gourmand, en toute convivialité.

RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

Pierre & Terre invites you to take a walk and pick your own wild plants, followed by the preparation and tasting of these plants for a convivial and participative moment around edible wild plants!

Pierre et Terre invites you to enjoy an authentic experience in the heart of nature. This convivial event takes you on a guided walk to discover edible wild plants.

Along the way, you’ll learn to recognize, pick and understand the richness of the plants that surround us.

Back in the workshop, it’s time to prepare a meal together, in a spirit of participation. Each participant contributes, exchanges and shares his or her impressions in a warm atmosphere.

The tasting concludes this special moment, highlighting the unsuspected flavors of the plants harvested.

A great opportunity to reconnect with nature, enrich your knowledge and enjoy a simple, gourmet moment in a convivial atmosphere.

