Informations pratiques

Réconcilier passion et raison en démocratie, avec Myriam Revault d’Allonnes Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 17 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Pour en finir avec la fausse opposition entre raison et passion en matière politique, Myriam Revault d’Allonnes montre combien les affects sont au cœur de la vie démocratique.

La philosophe affirme que raison et passion sont étroitement liées et que le comprendre permet d’éclairer les nouvelles mobilisations autour du vécu, du sentiment d’injustice et du souci de l’égale dignité.

L’œuvre de Myriam Revault d’Allonnes a été couronnée en 2019 par le Prix spécial du jury du Prix du livre politique.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Passions publiques (éd. du Seuil).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-17T16:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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