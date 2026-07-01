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Reconstitution du tableau de Frédéric Bazille « La réunion de Famille », Domaine de Méric, Montpellier

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Méric · Montpellier

Reconstitution du tableau de Frédéric Bazille « La réunion de Famille », Domaine de Méric, Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Méric
Adresse
634 rue de Ferran, 34000 Montpellier
Ville
34090 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Reconstitution du tableau de Frédéric Bazille « La réunion de Famille » Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Domaine de Méric Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation de la famille Bazille dans le lieu même où le tableau a été peint.
Au programme : démonstration de danse de bal de 1867, puis invitation du public à participer à des danses d’animation.

Domaine de Méric 634 rue de Ferran, 34000 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie 04 67 34 70 00 http://www.montpellier.fr/440-domaine-de-meric.htm Résidence d’été du peintre Frédéric Bazille. Le parc est composé d’un mas et d’une orangerie. Il comporte aussi un jardin à l’anglaise, des terrasses, des vergers et des versants boisés déclinant vers le Lez. Quartier Hôpitaux-Facultés, à proximité de l’avenue de la Justice de Castelnau.
Présentation de la Famille Bazille dans le lieu où a été peint le tableau.

©Magdanses

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