Reconstitution du tableau de Frédéric Bazille « La réunion de Famille », Domaine de Méric, Montpellier

Informations pratiques

Reconstitution du tableau de Frédéric Bazille « La réunion de Famille » Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Domaine de Méric Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation de la famille Bazille dans le lieu même où le tableau a été peint.

Au programme : démonstration de danse de bal de 1867, puis invitation du public à participer à des danses d’animation.

Domaine de Méric 634 rue de Ferran, 34000 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie 04 67 34 70 00 http://www.montpellier.fr/440-domaine-de-meric.htm Résidence d’été du peintre Frédéric Bazille. Le parc est composé d’un mas et d’une orangerie. Il comporte aussi un jardin à l’anglaise, des terrasses, des vergers et des versants boisés déclinant vers le Lez. Quartier Hôpitaux-Facultés, à proximité de l’avenue de la Justice de Castelnau.

Présentation de la Famille Bazille dans le lieu où a été peint le tableau.

©Magdanses