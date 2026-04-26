Reconstitutions historiques napoléonniennes, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Reconstitutions historiques napoléonniennes Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

compris dans le billet d’entrée 2€/pers (gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez dans la vie des soldats et de la médecine des champs de bataille à l’époque de Napoléon Ier! En compagnie des « Hussards de Lasalle-Montmirail 1814 » costumés, venez découvrir la vie quotidienne sur le campement et la pratique médicale sur les champs de bataille avec toute une panoplie d’instruments de chirurgie, frissons garantis ! Ils seront accompagnés de bourgeois costumés pour faire revivre cette époque, récemment remise au goût du jour par la série télévisée des Bridgerton.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Plongez dans la vie des soldats et de la médecine des champs de bataille à l’époque de Napoléon Ier! En compagnie des « Hussards de Lasalle-Montmirail 1814 » costumés, venez découvrir la vie sur le !…

© Les Hussards de la Salle Montmirail 1814