Récré au musée Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer
Récré au musée Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Récré au musée
Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23
Après avoir déambulé dans le musée, venez vous amuser avec des activités qui sentent bon l’été !
Dans un espace ludique en autonomie, venez découvrir les ouvrages mis à disposition par la médiathèque de Batz sur Mer
Pour les 4-11 ans, à partir du 4 juillet .
Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr
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L’événement Récré au musée Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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