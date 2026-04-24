Récréation littéraire, Bibliothèque Parment, Rouen
Récréation littéraire, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 27 juin 2026.
Récréation littéraire Samedi 27 juin, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Vous avez vécu un moment incroyable grâce à votre dernière lecture et souhaitez en parler autour de vous ? Vous aimeriez participer à un club de lecture, mais vous vous sentez trop timide pour vous lancer ? Petit plus : vous adorez créer, dessiner, coudre, peindre, coller, découper…ou aimeriez bien essayer ?Alors cet atelier est fait pour vous : mélange de club lecture et atelier créatif, nous ne parlerons pas de livres, nous les mettrons en images !
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/recreation-litteraire »}]
Mélange de club lecture et atelier créatif, nous ne parlerons pas de livres, nous les mettrons en images !
© Getty Images – Veronika Ryabova
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