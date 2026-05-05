Recto Verso en concert Auditorium Stephan Boputtet Dinard

Dinard

Recto Verso en concert

Auditorium Stephan Boputtet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dinard passe en mode Rock solidaire ! Le samedi 30 mai, la salle Stephan Bouttet monte le son le groupe Recto Verso débarque avec un set 100% pop-rock. Et parce que le rock peut aussi avoir du cœur, les bénéfices seront reversés à l’association Rêves de Clown, qui intervient auprès des enfants hospitalisés. Une soirée pour chanter, bouger… et soutenir une belle cause.

Du son, du partage, du live soyez au rendez-vous !

Réservation conseillée https://www.helloasso.com/associations/recto-verso-groupe/evenements/concert-recto-verso-le-30-05-2026-salle-bouttet-a-dinard .

Auditorium Stephan Boputtet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Recto Verso en concert Dinard a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme