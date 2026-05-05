Recto Verso en concert Auditorium Stephan Boputtet Dinard
Recto Verso en concert Auditorium Stephan Boputtet Dinard samedi 30 mai 2026.
Dinard
Recto Verso en concert
Auditorium Stephan Boputtet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dinard passe en mode Rock solidaire ! Le samedi 30 mai, la salle Stephan Bouttet monte le son le groupe Recto Verso débarque avec un set 100% pop-rock. Et parce que le rock peut aussi avoir du cœur, les bénéfices seront reversés à l’association Rêves de Clown, qui intervient auprès des enfants hospitalisés. Une soirée pour chanter, bouger… et soutenir une belle cause.
Du son, du partage, du live soyez au rendez-vous !
Réservation conseillée https://www.helloasso.com/associations/recto-verso-groupe/evenements/concert-recto-verso-le-30-05-2026-salle-bouttet-a-dinard .
Auditorium Stephan Boputtet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Recto Verso en concert Dinard a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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