RED BULL DANCE YOUR STYLE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

RED BULL DANCE YOUR STYLE

1 Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-23

Pendant quatre jours, Red Bull Dance Your Style transforme Montpellier en capitale de la street dance. Les battles s’enchaînent, les cercles se forment et les morceaux surprennent autant les participants que le public.

Pendant quatre jours, Red Bull Dance Your Style transforme Montpellier en capitale de la street dance. Les battles s’enchaînent, les cercles se forment et les morceaux surprennent autant les participants que le public.

Cette année, les meilleurs talents venus de toute la France se retrouvent dans la ville, chacun avec son style, son énergie et sa signature, sur des sons allant du hip-hop au funk, en passant par l’afro, la house mais aussi des morceaux plus inattendus. Qui saura conquérir le cœur du public et décrocher sa place pour la finale mondiale le 24 octobre ?

MONTPELLIER, CAPITALE DE LA STREET DANCE LE TEMPS D’UN WEEK-END

Red Bull Dance Your Style fait de Montpellier le cœur battant de la street dance française du mercredi 23 au samedi 26 septembre. La scène danse sublime la ville avec des performances ouvertes à tous. C’est une expérience inattendue, immersive et interactive où les spectateurs ne font pas que regarder le show il l’écrivent. De L’Agora à l’Opéra, Montpellier devient le théâtre d’un week-end où la culture street s’exprime dans toute sa diversité.

TOUS LES STYLES. UNE SEULE SCÈNE. UN SEUL JUGE LE PUBLIC.

Hip-hop, house, waacking, popping, locking tous les styles se rencontrent dans une compétition où rien n’est prévu d’avance. Pas de chorégraphie préparée, pas de musique annoncée les danseurs découvrent en direct et composent en freestyle. La technique ne suffit plus, il faut comprendre la musique, raconter une histoire, créer une connexion avec la foule. Chaque battle se joue autant dans le cercle que dans les réactions du public.

QUATRE JOURS POUR DÉCROCHER SA PLACE SUR LA SCÈNE MONDIALE

Une phase de qualification permettra à 2 danseurs de rejoindre les 14 invités déjà qualifiés pour le tableau final. Une dernière chance d’intégrer la compétition avant les face à face décisifs.

Le samedi 26 septembre, l’Opéra de Montpellier accueillera la finale nationale. À l’issue des battles, un seul danseur sera désigné pour représenter la France lors de la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style, à Zurich, Le 24 octobre.

UNE VILLE QUI DANSE, OUVERTE À TOUS

Au-delà de la compétition, la danse s’invite dans toute la ville. Workshops gratuits, street shows, performances et rencontres avec les artistes rythment quatre jours d’animations ouvertes à tous. Pensé comme une célébration de la culture street, Red Bull Dance Your Style rassemble la communauté danse, les passionnés et les curieux autour d’une même énergie. Montpellier devient, le temps d’un week-end, une scène à ciel ouvert.

PROGRAMME

• 23 septembre Workshops et lancement des activations

• 24 septembre Pré sélection

• 25 septembre qualifications, bracket reveal et soirée hip-hop à l’Agora

• 26 septembre Finale nationale à l’Opéra de Montpellier

Billetterie en ligne .

1 Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

For four days, Red Bull Dance Your Style transforms Montpellier into the capital of street dance. Battles follow one after another, circles form, and the tracks surprise both the participants and the audience.

L’événement RED BULL DANCE YOUR STYLE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-20 par 34 OT MONTPELLIER