Redécouvrez une verrière publicitaire, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Musée Fours des Sœurs Macarons · Nancy
Informations pratiques
Redécouvrez une verrière publicitaire 19 et 20 septembre Musée Fours des Sœurs Macarons Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée des fours des Sœurs Macarons vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir une verrière publicitaire réalisée en 1889 par le maître-verrier Ferdinand Gounon.
Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 13 83 http://www.fours-des-soeurs-macarons.fr/ L’immeuble date du premier quart du XVIIIᵉ siècle. Située dans l’un des quartiers les plus anciens de la ville, derrière la cathédrale, la rue des Sœurs Macarons (anciennement rue de la Hache) a abrité, jusqu’en 1982, l’une des plus vieilles pâtisseries de Nancy. Ses fours et cheminées des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles sont inscrits au titre des monuments historiques.
Depuis 2019, le rez-de-chaussée de la maison des Sœurs Macarons est naturellement consacré à la valorisation et à la transmission du patrimoine gourmand de Nancy.
Le musée des fours des Sœurs Macarons vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir une verrière publicitaire réalisée en 1889 par le maître-verrier Ferdinand Gounon.
© SCI 10 rue des soeurs macarons
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