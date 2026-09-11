Redessiner les itinéraires de migrations. Journées de la bande dessinée arabe et des mobilités méditerranéennes contemporaines, Université Paris 8, 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Redessiner les itinéraires de migrations. Journées de la bande dessinée arabe et des mobilités méditerranéennes contemporaines 12 – 16 octobre Université Paris 8, 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T09:00:00+02:00 – 2026-10-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:30:00+02:00

Redessiner les itinéraires de migrations. Journées de la bande dessinée arabe et des mobilités méditerranéennes contemporaines

Cet événement, porté par Laura Odasso, maîtresse de conférences au LIAgE (Laboratoire Interculturalités, Apprentissages, Genres, Expériences), en partenariat avec la Bibliothèque universitaire de Paris 8, se déroulera du 12 au 16 octobre 2026 à la Bibliothèque universitaire et à la Maison de la recherche de l’Université Paris 8. Il s’inscrit dans le cadre de la Saison Méditerranée à l’université Paris 8.

À la croisée de la recherche, de la création graphique et de la médiation scientifique, ces journées proposent d’explorer la manière dont les migrations et les mobilités méditerranéennes contemporaines sont racontées, représentées et mises en forme à travers la bande dessinée. En faisant dialoguer chercheur·ses, artistes, professionnel·les du livre et étudiant·es, le projet interroge la BD à la fois comme objet de recherche, comme langage artistique et comme support de transmission des savoirs.

La manifestation comprendra deux tables rondes ouvertes au public, deux journées d’ateliers à destination des étudiant·es de master, une exposition d’artistes arabes et méditerranéens, ainsi qu’un temps de projection et de valorisation des productions étudiantes. Elle met ainsi en lumière une approche pleinement en phase avec l’identité de Paris 8, en articulant recherche, création et dialogue avec la société.

Université Paris 8, 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 49 40 69 00 https://www.univ-paris8.fr/Manifestation-scientifique-et-artistique-Redessiner-les-itineraires-de [{« link »: « https://www.univ-paris8.fr/Saison-Mediterranee-a-Paris-8 »}] Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité

Redessiner les itinéraires de migrations. Journées de la bande dessinée arabe et des mobilités méditerranéennes contemporaines

©Yara Issa