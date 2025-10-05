MENOPAUSE – LA PALESTRE Le Cannet

MENOPAUSE Début : 2026-05-21 à 20:30. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC JMD PRODUCTION : MENOPAUSEMénopause – La comédie qui bouscule les règlesThéâtreTout publicDurée du spectacle : 1h30Quatre femmes se rencontrent dans un grand magasin et se rendent compte que malgré leurs styles de vie opposés, elles ont un point commun auquel nulle femme ne peut échapper : La Ménopause !Une actrice en mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une chef d’entreprise glaçante et une baba un peu trop cool racontent, chantent et dansent « leurs effets secondaires » avec humour.Venez partager une vraie bouffée de chaleur mais aussi une vraie bouffée d’air frais entre femmes… et osez amener vos maris !Metteur en scène : ALEX GOUDEDistribution : AUTEURS : ALEX GOUDE, ALEXANDRA CISMONDI, SEBASTIEN THEVE. ARTISTES : DOMINIQUE MAGLOIRE, SOFIA MORGAVI, PATRICIA SAMUEL, MARION POSTA, KAREEN ANTONN, MARIANNE VIGUES, ISABELLE TURSCHWELL, VIRGINIE BRAC

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06