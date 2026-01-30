Voir autrement : visite sensorielle autour du mimosa, Musée Bonnard, Le Cannet

Voir autrement : visite sensorielle autour du mimosa Samedi 23 mai, 19h30 Musée Bonnard Alpes-Maritimes

limitée à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:50:00+02:00

Poussez la porte de l’atelier de Bonnard et laissez-vous envelopper par son univers…

Dans la lumière du Midi, le mimosa illumine les paysages chers à l’artiste. Son parfum délicat, ses touches dorées et sa présence vibrante font écho à la palette lumineuse de Bonnard.

Au fil de cette visite sensorielle, laissez vos sens dialoguer avec la peinture : les couleurs deviennent sensations, les souvenirs se teintent de jaune, et l’imaginaire s’éveille au rythme de la nature.

Une expérience sensible, entre art et émotions, où le mimosa révèle toute sa poésie.

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard;https://twitter.com/MuseeBonnard/;https://plus.google.com/+lemuseebonnard/posts [{« type »: « email », « value »: « atelier@museebonnard.fr »}] Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée. Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km

Poussez la porte de l’atelier de Bonnard et laissez-vous envelopper par son univers…

©museebonnard