Saurez-vous sortir à temps – le défi du musée Bonnard, Musée Bonnard, Le Cannet

Saurez-vous sortir à temps – le défi du musée Bonnard Samedi 23 mai, 21h00 Musée Bonnard Alpes-Maritimes

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les portes se referment… à vous de jouer.

Soyez acteurs d’une enquête inspirée de l’univers du maître de la couleur.

Chaque élément dissimule des indices, chaque détail peut faire basculer votre mission. Saurez-vous faire les bons choix ?

Entre art et mystère, résolvez des énigmes, déjouez les pièges et percez les secrets du peintre dans une expérience aussi ludique que culturelle.

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard;https://twitter.com/MuseeBonnard/;https://plus.google.com/+lemuseebonnard/posts [{« type »: « email », « value »: « atelier@museebonnard.fr »}] Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée. Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km

Les portes se referment… à vous de jouer.

©museebonnard