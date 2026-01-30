visite libre, Musée Bonnard, Le Cannet

visite libre Samedi 23 mai, 19h00 Musée Bonnard Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Découvrez l’ accrochage inédit dés collections, enrichi par l’arrivée de peintures jusqu’ici jamais exposées au public. Ces œuvres, issues de collections privées, viennent en dépôt pour plusieurs années, soulignant la confiance et le soutien durable des collectionneurs envers l’institution.

Le point d’orgue de l’exposition est la présentation exceptionnelle de l’œuvre emblématique de Pierre Bonnard L’Atelier au Mimosa, réalisée entre 1939 et 1946, prêtée pour 14 mois par le Centre Pompidou. Cette toile magistrale incarne la quintessence de la peinture de Bonnard à la fin de sa vie : un espace intime baigné de lumière, où l’intérieur de son atelier au Cannet dialogue subtilement avec le jardin foisonnant de mimosas. À travers une composition audacieuse, Bonnard joue avec les plans, les reflets, les textures, dans une approche quasi abstraite du réel.

L’œuvre retrouve symboliquement sa place dans la ville même où elle a été peinte, à quelques pas de la maison-atelier de l’artiste. Ce prêt exceptionnel offre une occasion unique d’appréhender la dimension méditative et lumineuse de l’univers bonnardien.

Musée Bonnard 16 Boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet, France Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493940606 https://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard;https://twitter.com/MuseeBonnard/;https://plus.google.com/+lemuseebonnard/posts Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d’acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu’à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d’inspiration inépuisables. Durant près de 25 ans, il y peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé, mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d’un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard. C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée. Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km

Découvrez l’ accrochage inédit dés collections, enrichi par l’arrivée de peintures jusqu’ici jamais exposées au public. Ces œuvres, issues de collections privées, viennent en dépôt pour plusieurs la …

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