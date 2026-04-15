Réduire les conflits entre les enfants Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 09:00 – 15:00

Gratuit : non Tarification selon QF, gratuité possible sous conditions 06 62 68 98 44 ou parentalite@lelieuutile.com Adulte

Dimanche 31 mai : Les moyens préventifs – Accueillir les sentiments entre les enfants – Sortir des comparaisons – Les aider à sortir des rôles répétitifs Dimanche 28 juin : Les disputes – Savoir comment intervenir en cas de disputes – Anticiper et réguler les conflits répétitifs

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/atelier-parentalite-freres-et-soeurs-sans-rivalites



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