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Réduire les conflits entre les enfants Maison de quartier des Confluences Nantes

Réduire les conflits entre les enfants Maison de quartier des Confluences Nantes

Réduire les conflits entre les enfants Maison de quartier des Confluences Nantes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00

Tarif : Tarification selon QF, gratuité possible sous conditions 06 62 68 98 44 ou parentalite@lelieuutile.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 09:00 – 15:00
Gratuit : non Tarification selon QF, gratuité possible sous conditions 06 62 68 98 44 ou parentalite@lelieuutile.com Adulte 

Dimanche 31 mai : Les moyens préventifs – Accueillir les sentiments entre les enfants – Sortir des comparaisons – Les aider à sortir des rôles répétitifs Dimanche 28 juin : Les disputes – Savoir comment intervenir en cas de disputes – Anticiper et réguler les conflits répétitifs

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/atelier-parentalite-freres-et-soeurs-sans-rivalites


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