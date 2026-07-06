Réduisons les risques # Rencontres interculturelles du 10ème Médiathèque Françoise Sagan Paris
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Il y a tout juste 10 ans ouvrait la Halte Soins Addictions dans le 10ème arrondissement. Seule Halte Soins d’Ile de France, l’espace Jean-Pierre Lhomme fournit un espace sécurisé aux usager·es de drogues en situation de grande précarité pour consommer leurs substances et accéder à des services de soins et de suivi social.
Le collectif La Traverse du 10e s’est formé en décembre 2024 afin de demander la pérennisation de cet espace en expérimentation depuis 10 ans.
Il comprend des parents d’élèves, des associations médico-sociales, le Collectif Rue d’Alsace (habitants et commerçants), Action Barbès (association d’habitants du carrefour Barbès), Ensemble nous sommes le 10e et des représentants d’usagers de la salle. Depuis un an et demi, La Traverse du 10e a organisé conférences, débats, déambulations avec fanfares, et a répondu à toutes les sollicitations : journalistes (en particulier en période électorale), chercheurs, pouvoirs publics, ministre de la santé, etc.
L’association Gaïa qui gère le lieu et les représentants de La Traverse seront là pour vous présenter leur action et en débattre.
Cet événement fait partie de la 31e saison des Rencontres interculturelles d’Ensemble nous sommes le 10e, qui traitera cette année du thème « Fabriquer le beau temps ».
Une rencontre débat avec le collectif « La Traverse du 10e » sur les lieux de consommation de drogue, dans le cadre des Rencontres interculturelles du 10e
Le mardi 22 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Réservation en ligne, sur place ou par téléphone
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026