Réduisons les risques # Rencontres interculturelles du 10ème Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Il y a tout juste 10 ans ouvrait la Halte Soins Addictions dans le 10ème arrondissement. Seule Halte Soins d’Ile de France, l’espace Jean-Pierre Lhomme fournit un espace sécurisé aux usager·es de drogues en situation de grande précarité pour consommer leurs substances et accéder à des services de soins et de suivi social.

Le collectif La Traverse du 10e s’est formé en décembre 2024 afin de demander la pérennisation de cet espace en expérimentation depuis 10 ans.

Il comprend des parents d’élèves, des associations médico-sociales, le Collectif Rue d’Alsace (habitants et commerçants), Action Barbès (association d’habitants du carrefour Barbès), Ensemble nous sommes le 10e et des représentants d’usagers de la salle. Depuis un an et demi, La Traverse du 10e a organisé conférences, débats, déambulations avec fanfares, et a répondu à toutes les sollicitations : journalistes (en particulier en période électorale), chercheurs, pouvoirs publics, ministre de la santé, etc.

L’association Gaïa qui gère le lieu et les représentants de La Traverse seront là pour vous présenter leur action et en débattre.

Cet événement fait partie de la 31e saison des Rencontres interculturelles d’Ensemble nous sommes le 10e, qui traitera cette année du thème « Fabriquer le beau temps ».

Une rencontre débat avec le collectif « La Traverse du 10e » sur les lieux de consommation de drogue, dans le cadre des Rencontres interculturelles du 10e

Le mardi 22 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation en ligne, sur place ou par téléphone

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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