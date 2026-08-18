Réécrire «Honorine», cycle d’ateliers d’écriture créative Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris
dimanche 13 septembre 2026 · Maison de Balzac musée et bibliothèque · Paris
Informations pratiques
Le cycle est composé de 4 sessions. Possibilité de suivre le cycle d’ateliers d’écriture ou de participer à un atelier de manière ponctuelle.
À travers la démarche de réécriture, il s’agit de se placer dans la continuité de l’esprit balzacien :
celui d’une observation minutieuse des passions humaines et des mécanismes sociaux. En s’inspirant d’extraits d’Honorine, vous serez invité à imaginer lettres, dialogues, pensées d’un personnage, témoignages et récits qui enrichissent et/ou déplacent le sens et les points de vue de l’œuvre.
Dans un dernier temps, le débat autour de la question « qui de la femme ou de l’homme avait
tort dans la faute de la femme ? » sera rejoué à partir d’extraits d’Honorine complétés par ces
témoignages fictifs, comme une véritable mise en scène collective de l’enquête. Cette relecture
permettra de confronter les regards, de faire émerger des interprétations contradictoires.
En mettant en perspective l’époque de Balzac et notre regard contemporain, l’atelier ouvre un
espace de discussion où le texte devient vivant, réinterprété à la lumière des sensibilités
d’aujourd’hui.
Le temps d’écriture est suivi d’un temps de lecture à voix haute des textes écrits et d’échanges.
Enfin, si vous le souhaitez, un ouvrage collectif réunissant les extraits de Balzac complétés par
l’ensemble des textes produits au cours du cycle d’ateliers sera proposé à chaque participant,
comme trace de cette aventure littéraire partagée.
Dimanche 13 septembre
Séance 1 : le portrait d’Honorine en changeant de point de vue, à partir de textes de Balzac et du parfum de violette créé par Givaudan
Dimanche 11 octobre
Séance 2 : le départ d’Honorine, Honorine et les fleurs
Dimanche 8 novembre
Séance 3 : l’amour d’Octave pour Honorine
Dimanche 22 novembre
Séance 4 : débat à partir de la question « qui de la femme ou de l’homme avait tort dans la faute de la femme ? »
A partir d’extraits choisis d’« Honorine » et du parfum de violette créé par la Maison Givaudan, des consignes de réécriture seront proposées. Les participants développeront leur imaginaire et leur créativité pour écrire des textes qui seront lus en fin de séance et feront l’objet d’échanges avec le groupe, complicité garantie.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 08 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 11 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
payant
De 8 à 10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-11-22T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T17:00:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T17:00:00+02:00;2026-11-08T15:00:00+02:00_2026-11-08T17:00:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T17:00:00+02:00
Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/reecrire-partir-du-roman-de-balzac-honorine-cycle-dateliers-decriture-creative-14?datetime=1789304400 https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac
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