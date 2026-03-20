Refuge créatif pour les 18-30 ans Foyer jeunes Travailleurs Cité des Fleurs Paris

Différentes animations seront proposées : danse émotionnelle, stand confiance en soi, jeux, points d’informations, massages, apéro brésilien et asiatique etc.

Événement gratuit destiné exclusivement aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans (notamment des 8e, 17e et 15e arrondissements de Paris) sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Organisation d’un temps fort au sein du Foyer Jeunes Travailleurs Cités des Fleurs pour permettre aux jeunes entre 18 et 30 ans de parler de santé mentale autour de jeux, de points d’informations et de l’art.



L’événement vise à créer un espace d’échanges, à démystifier la santé mentale, à faire connaitre les structures ou partenaires de la santé mentale et à renforcer les liens entre les FJT du territoire.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit sous condition

Lien d’inscription à venir (Hello Asso)

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00

Foyer jeunes Travailleurs Cité des Fleurs 29 rue Gauthey 75017 Paris



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