REFUGEE FOOD FESTIVAL Toulouse
REFUGEE FOOD FESTIVAL Toulouse samedi 20 juin 2026.
Toulouse
REFUGEE FOOD FESTIVAL
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-20
Voyagez à travers le monde à l’aide de vos papilles !
Pour sa 2ème édition sur Toulouse, ce festival revient pour vous faire découvrir la gastronomie d’ailleurs.
Au programme des différents déjeuners, brunchs et dîners, goûtez à la cuisine italo-soudanaise, ukrainienne, franco-soudanaise, franco-ivoirienne, franco-bangladaise, afghane, syrienne ou franco-guinéenne. .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hello@refugee-food.org
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English :
Travel the world with your taste buds!
L’événement REFUGEE FOOD FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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