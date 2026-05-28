Toulouse

REFUGEE FOOD FESTIVAL

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-20

Voyagez à travers le monde à l’aide de vos papilles !

Pour sa 2ème édition sur Toulouse, ce festival revient pour vous faire découvrir la gastronomie d’ailleurs.

Au programme des différents déjeuners, brunchs et dîners, goûtez à la cuisine italo-soudanaise, ukrainienne, franco-soudanaise, franco-ivoirienne, franco-bangladaise, afghane, syrienne ou franco-guinéenne. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hello@refugee-food.org

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English :

Travel the world with your taste buds!

L’événement REFUGEE FOOD FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE