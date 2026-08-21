Regards croisés, Musée des beaux-arts, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Orléans
Informations pratiques
Regards croisés 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A travers le regard de jeunes photographes, cette exposition met en lumière le lien entre le patrimoine in situ du Val de Sully et ses vestiges archéologiques préservés dans les musées d’Orléans.
Musée des beaux-arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238792183 https://museesorleans.fr Peinture française des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art graphique composée d’un Cabinet des pastels (œuvres du XVIIIe siècle), de dessins des principales écoles européennes, majoritairement française et italienne du XVIe au XIXe siècles, ainsi qu’une collection d’estampes du XVIe au XIXe siècles. Salle consacrée à Max Jacob et ses amis, qui réunit de nombreux documents évoquant les créations plastiques et littéraires du poète. Parking à vélos devant le musée. Gare d’Orléans : 15 min à pied. Bus 4, 5, 25 (Halmagrand). Tram : ligne B (arrêt Cathédrale), ligne A (arrêt De Gaulle). Accueil Vélo : le MBAO est situé à 700 m des itinéraires : Scandibérique (EuroVélo 3), Loire à Vélo (EuroVélo 6), Véloroute Canal d’Orléans à vélo et de boucles cyclotouristiques. Les collections du XIXe siècle, situées aux entresols, ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
A travers le regard de jeunes photographes, cette exposition met en lumière le lien entre le patrimoine in situ du Val de Sully et ses vestiges archéologiques préservés dans les musées d’Orléans.
Fico Photographe
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