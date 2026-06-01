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Regards croisés sur l’accès aux soins, Hôpital privé Confluent, Nantes

Regards croisés sur l’accès aux soins, Hôpital privé Confluent, Nantes

Regards croisés sur l’accès aux soins, Hôpital privé Confluent, Nantes mardi 2 juin 2026.

Lieu : Hôpital privé Confluent

Adresse : 4 Rue Eric Tabarly, nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : sur inscription

Regards croisés sur l’accès aux soins Mardi 2 juin, 19h00 Hôpital privé Confluent Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Le Groupe éthique de l’Hôpital Privé du Confluent vous invite à une soirée d’échanges et de réflexion autour des facteurs déterminants de l’accès aux soins.

En introduction, Magali Bouteille-Brigant apportera un éclairage juridique, sociologique et philosophique sur cette question essentielle. Les membres du Groupe éthique partageront ensuite leurs regards, nourris par leurs expériences de terrain : médecin, représentante des usagers, assistante sociale et infirmière en pratique avancée (IPA).

Un temps dédié à la prise de hauteur, au dialogue et à la réflexion éthique autour d’un enjeu majeur de notre système de santé.

Centre de conférences (porte 6)

Ouvert à tous, sur inscription au 02 28 25 52 55 ou https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/regards-croises-sur-lacces-aux-soins-mardi-2-juin/

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Un temps dédié à la prise de hauteur, au dialogue et à la réflexion éthique autour d’un enjeu majeur de notre système de santé.

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