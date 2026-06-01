Regards croisés sur l’accès aux soins, Hôpital privé Confluent, Nantes
Regards croisés sur l’accès aux soins, Hôpital privé Confluent, Nantes mardi 2 juin 2026.
Regards croisés sur l’accès aux soins Mardi 2 juin, 19h00 Hôpital privé Confluent Loire-Atlantique
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Le Groupe éthique de l’Hôpital Privé du Confluent vous invite à une soirée d’échanges et de réflexion autour des facteurs déterminants de l’accès aux soins.
En introduction, Magali Bouteille-Brigant apportera un éclairage juridique, sociologique et philosophique sur cette question essentielle. Les membres du Groupe éthique partageront ensuite leurs regards, nourris par leurs expériences de terrain : médecin, représentante des usagers, assistante sociale et infirmière en pratique avancée (IPA).
Un temps dédié à la prise de hauteur, au dialogue et à la réflexion éthique autour d’un enjeu majeur de notre système de santé.
Centre de conférences (porte 6)
Ouvert à tous, sur inscription au 02 28 25 52 55 ou https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/regards-croises-sur-lacces-aux-soins-mardi-2-juin/
Hôpital privé Confluent 4 Rue Eric Tabarly, nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/regards-croises-sur-lacces-aux-soins-mardi-2-juin/ »}] [{« link »: « https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/regards-croises-sur-lacces-aux-soins-mardi-2-juin/ »}]
Un temps dédié à la prise de hauteur, au dialogue et à la réflexion éthique autour d’un enjeu majeur de notre système de santé.
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