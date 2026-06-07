Regards croisés sur l’autisme Mairie du 20ème Paris
Regards croisés sur l’autisme Mairie du 20ème Paris mercredi 10 juin 2026.
À l’occasion du Mois de l’autisme tenu en avril dernier et du Mois du Handicap à Paris en juin, l’association Le Relais Atypique vous invite à un temps de sensibilisation ouvert à toutes et tous, mêlant réflexion collective, jeu et cinéma.
Au programme :
De 15h à 17h : participez à la Fresque de l’autisme, un atelier collaboratif et interactif pour mieux comprendre les réalités vécues par les personnes autistes, déconstruire les idées reçues et ouvrir le dialogue.
À 17h : découvrez le jeu Katy Pique, un moment ludique et immersif pour sensibiliser autrement aux enjeux de l’autisme.
À 18h : projection du court-métrage Vulnérables, suivie d’un échange avec son réalisateur Tarik Ben Salah, présent pour discuter avec le public après la séance.
Vous pouvez participer à une, deux ou aux trois activités selon vos envies !
Lieu : Salle Suzanne Lacascade, Mairie du 20ème arrondissement (salle du Conseil – 3ème étage)
Inscription obligatoire via ce Google Form.
Un événement gratuit proposé par l’association Le Relais Atypique
Rejoignez-nous pour un après-midi engagé, convivial et riche en échanges autour des réalités de l’autisme !
Le mercredi 10 juin 2026
de 12h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T12:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00
Mairie du 20ème 6 Pl. Gambetta 75020 Salle Suzanne LacascadeParis
https://chiche.makesense.org/events/e/fresque-de-lautisme-69fb0eb195a53a0009582265
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