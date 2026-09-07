Regards partagés. Dans l’intimité des œuvres et objets de la basilique Saint-Maurice d’Épinal., Centre Culturel, Épinal

Informations pratiques

Regards partagés. Dans l’intimité des œuvres et objets de la basilique Saint-Maurice d’Épinal. 19 et 20 septembre Centre Culturel Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’étude menée sur les objets mobiliers de la basilique Saint-Maurice par le Service de l’Inventaire et des Patrimoines de la région Grand Est et la Ville d’Epinal s’est accompagnée d’une campagne photographique réalisée par Gilles André, photographe à l’Inventaire.

En réduisant les distances et en s’attardant sur les détails, cette exposition invite à une rencontre plus intime avec ce patrimoine.

Centre Culturel 4 rue Claude Gellée 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est (0)3 29 64 21 84 Le Centre Culturel a vu le jour en 1977. Il est au service de plus de 80 associations à caractère culturel. Organisme original installé dans un immeuble municipal, au cœur du quartier historique, le Centre Culturel a pour mission de coordonner le calendrier culturel de ses adhérents, en lien avec les services de la Ville, pour la gestion des salles municipales.

Il met à disposition des associations, un espace convivial de rencontres pour organiser des réceptions, des réunions, ainsi qu’une galerie d’exposition, ouverte sur la rue.

Il propose aux associations la possibilité de domiciliation et de boîte aux lettres, un secrétariat gratuit à disposition, ainsi que des prestations de tirages de photocopies, d’affiches et d’affranchissements. Le Centre Culturel assure, ainsi, la promotion des activités de ses adhérents et contribue au développement culturel de la Cité des Images. Dans le cadre du week-end des associations en septembre, il organise également le forum des associations culturelles.

L’étude menée sur les objets mobiliers de la basilique Saint-Maurice par le Service de l’Inventaire et des Patrimoines de la région Grand Est et la Ville d’Epinal s’est accompagnée d’une campagne par…

Gilles ANDRÉ © REGION GRAND EST – Inventaire Général