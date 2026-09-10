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Regards sur les collections de la Ferme Linck, Ferme Linck, Schiltigheim

samedi 19 septembre 2026 · Ferme Linck · Schiltigheim

Regards sur les collections de la Ferme Linck, Ferme Linck, Schiltigheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme Linck
Adresse
22 rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim
Ville
67300 Schiltigheim
Département
Bas-Rhin

Regards sur les collections de la Ferme Linck 19 et 20 septembre Ferme Linck Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim vous invitent à découvrir l’histoire de la ville à travers les salles d’exposition de la ferme Linck. Un focus particulier sera consacré à l’espace dédié au Kunsthafe d’Auguste Michel, emblématique témoignage de la vie culturelle et artistique schilikoise.

Ferme Linck 22 rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est La Ville y présente une exposition qui retrace le passé industriel de la Commune entre 1860 et 1939.
Schiltigheim était particulièrement dynamique avec des industries nombreuses et innovantes : brasseries, tonnellerie, agro-alimentaire, verreries, briqueterie, chaudronnerie, installations frigorifiques livrées dans le monde entier…. La situation économique s’est dégradée après la Seconde Guerre mondiale, et notamment ces dernières années avec la fermeture de 4 des 5 brasseries. Mais l’énergie est de nouveau présente pour redonner du lustre à Schiltigheim. Transports en commun
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©Ville de Schiltigheim

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