Regards sur les collections de la Ferme Linck, Ferme Linck, Schiltigheim

Informations pratiques

Regards sur les collections de la Ferme Linck 19 et 20 septembre Ferme Linck Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim vous invitent à découvrir l’histoire de la ville à travers les salles d’exposition de la ferme Linck. Un focus particulier sera consacré à l’espace dédié au Kunsthafe d’Auguste Michel, emblématique témoignage de la vie culturelle et artistique schilikoise.

Ferme Linck 22 rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est La Ville y présente une exposition qui retrace le passé industriel de la Commune entre 1860 et 1939.

Schiltigheim était particulièrement dynamique avec des industries nombreuses et innovantes : brasseries, tonnellerie, agro-alimentaire, verreries, briqueterie, chaudronnerie, installations frigorifiques livrées dans le monde entier…. La situation économique s’est dégradée après la Seconde Guerre mondiale, et notamment ces dernières années avec la fermeture de 4 des 5 brasseries. Mais l’énergie est de nouveau présente pour redonner du lustre à Schiltigheim. Transports en commun

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim vous invitent à découvrir l’histoire de la ville à travers les salles d’exposition de la ferme Linck. Un focus particulier sera à…

©Ville de Schiltigheim