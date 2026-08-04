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AGENDA · Le Merlerault

Regards sur votre patrimoine, d’hier à demain Place de l’Hôtel de Ville Merlerault-le-Pin

mercredi 28 octobre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Le Merlerault

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
Médiathèque
Ville
61240 Le Merlerault
Département
Orne
Tarif

Merlerault-le-Pin

Regards sur votre patrimoine, d’hier à demain

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Un moment d’échange ludique, ouvert à tous, animé par la Société Historique de Vimoutiers et capturé par Izera Studio. Venez réagir aux images, derrière ou devant la caméra ! Premier des quatre rendez-vous dédiés.   .

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Merlerault-le-Pin 61240 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36  mediatheque@cdcvam.fr

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English : Regards sur votre patrimoine, d’hier à demain

L’événement Regards sur votre patrimoine, d’hier à demain Merlerault-le-Pin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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