Reims Hip Hop Festival Ärsenik (Lino) + Rocca + DJ Kodh + Guest La Cartonnerie Reims

Reims

Reims Hip Hop Festival Ärsenik (Lino) + Rocca + DJ Kodh + Guest

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

L’association la Mine et la marque Hiwe vous proposent une soirée 100% rap dans le cadre du Reims Hip Hop Festival !

Ärsenik est un duo emblématique du rap français composé des frères Lino et Calbo (décédé depuis peu). Originaire d’ile de France, le groupe s’est imposé à la fin des années 1990 comme l’une des références du rap hexagonal grâce à des textes incisifs et une technique d’écriture redoutable.

Révélé notamment par l’album culte “Quelques gouttes suffisent” sorti en 1998, Arsenik marque toute une génération avec des morceaux devenus classiques comme “Boxe avec les mots”. Entre punchlines tranchantes, flow maîtrisé et regard lucide sur la société, le duo incarne un rap authentique et puissant qui continue d’influencer la scène rap française.

Figure incontournable du rap francophone, Rocca s’impose depuis les années 1990 comme l’une des plumes les plus respectées du hip-hop. Membre du collectif légendaire La Cliqua, il a marqué l’histoire du rap français avec son rap engagé.

Franco-colombien, Rocca construit un univers musical à la croisée des cultures, mêlant influences latino-américaines et rap conscient. Son premier album solo, “Entre deux mondes”, sorti en 1997, devient une référence du rap français grâce à des titres emblématiques comme “Les Jeunes de l’Univers”.

Dj Kodh est le premier français à avoir remporté un titre de champion du monde de Dj lors des DMC Battle for World supremacy en 2000, il accompagnera Rocca sur scène.

Astro Lone est un rappeur de Reims qui développe un univers entre introspection, détermination et culture hip-hop. Sur scène il défendra son projet “The Prime of Life” sorti le 20 mars 2026, album dans lequel on le retrouve aussi en tant que beatmaker.

Ced Swift est un DJ rémois, il accompagnera Astro Lone sur scène et mettra le feu pendant les entractes ! .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reims Hip Hop Festival Ärsenik (Lino) + Rocca + DJ Kodh + Guest

L’événement Reims Hip Hop Festival Ärsenik (Lino) + Rocca + DJ Kodh + Guest Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par Reims Tourisme & Congrès