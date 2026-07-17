Réinventer la photographie – Histoire d’images, l’empreinte sociale du paysage, Frac Sud Cité de l’art contemporain, Marseille

Informations pratiques

Réinventer la photographie – Histoire d’images, l’empreinte sociale du paysage 2 juillet – 28 novembre 2027 Frac Sud Cité de l’art contemporain Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-02T18:00:00+02:00 – 2027-07-02T22:00:00+02:00

Fin : 2027-11-28T14:00:00+01:00 – 2027-11-28T18:00:00+01:00

Réinventer la photographie : Histoires d’images, l’empreinte sociale du paysage

Frac Sud – Cité de l’art contemporain

Réinventer la photographie : l’Histoire des images, à l’origine était l’empreinte

Le Frac Sud et le Centre Photographique Marseille s’associent dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie en 2026-2027 pour présenter la commande photographique nationale « Réinventer la photographie » portée par le ministère de la Culture et le Centre national des arts plastiques (Cnap).

Lancée en septembre 2024 cette grande commande réunit quinze projets d’artistes témoignant de la vitalité de la création contemporaine dans le champ élargi de la photographie. Elle a pour ambition de reconnaître et d’accompagner les pratiques photographiques actuelles dans toute leur diversité, tout en prenant en compte les profondes évolutions techniques, culturelles et esthétiques qui transforment aujourd’hui ce médium.

Les œuvres des quinze lauréats de cette commande seront exposées à Marseille à partir du 2 juillet 2027, sous la forme d’une exposition en deux volets présentés simultanément au Frac Sud – Cité de l’art contemporain et au Centre photographique Marseille. Installées toutes deux dans le quartier de la Joliette / Euromed, elles s’associent dans cette grande année de célébration de la photographie pour permettre aux publics marseillais et de la région de découvrir l’ensemble de cette commande et la pluralité des démarches autour de l‘image qui la caractérise. Cette grande exposition qui s’ouvrira en amont des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express, s’inscrira pour le Frac Sud dans une saison artistique 2027 « Images pensantes » qui explorera à travers une programmation dans et hors les murs la circulation de l’image et ses usages au sein de la création contemporaine. Pour le CPM il s’agira d’une nouvelle déclinaison de son projet artistique intitulé : « Le territoire, la société, le medium ».

Cette exposition en deux lieux reprenant le titre éponyme de la commande « Réinventer la photographie » proposera à travers les œuvres des artistes lauréats, deux approches complémentaires aux publics : l’une mettant en exergue l’empreinte sociale des paysages et l’autre s’intéressant aux origines de l’image à travers l’acception technique de l’empreinte.

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20, Bd de Dunkerque 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 91 27 55 https://fracsud.org [{« type »: « link », « value »: « https://fracsud.org »}] Implanté à la Joliette, à Marseille, le Frac Sud-Cité de l’art contemporain est riche d’une collection de plus de 1500 œuvres représentant près de 700 artistes. Il déploie ses activités de soutien à la création et de diffusion de l’art contemporain aux publics les plus larges sur les territoires régional, national et international. Véritable laboratoire d’expérimentation artistique, sa riche programmation se donne à voir dans et hors les murs et s’intéresse à travers les oeuvres des artistes, aux phénomènes et enjeux sociétaux et parcourent et configurent notre espace public. Le Frac Sud contribue ainsi à l’attractivité et au rayonnement de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur Métro : ligne 2, arrêt Joliette

Tramway : lignes 2 et 3, arrêt Joliette

Bus : lignes 35, 55 et 82, arrêt Joliette ; ligne 49, arrêt Frac

Accès : autoroute A55. Parkings : Espercieux et Arvieux – Les Terrasses du port

Réinventer la photographie : Histoires d’images, l’empreinte sociale du paysage

FracSud © Laurent Lecat