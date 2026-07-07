Réjane Le Chat & Patrice Le Hir Peintures, sculptures et bijoux Place des patriotes Lannion

Informations pratiques

Lannion

Réjane Le Chat & Patrice Le Hir Peintures, sculptures et bijoux

Place des patriotes Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

2 semaines d’exposition pour découvrir le travail de sculptures bronze bijoux argent et pierres de Réjane LeChat et les peintures et dessins de Patrice Le Hir .

Place des patriotes Atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 70 39 69

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English :

L’événement Réjane Le Chat & Patrice Le Hir Peintures, sculptures et bijoux Lannion a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose