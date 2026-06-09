Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos

Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : SAZOS

Adresse : La ferme des cascades

Ville : 65120 Sazos

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif enfant

Sazos

Rejoigniez les bergers en estive

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 08:30:00
fin : 2026-09-25 14:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, pour des groupes déjà constitués de 8 personnes minimum
– Reconnaissance de plantes sauvages.
– Découverte du troupeau.
– Fabrication du fromage à la cabane.
– Casse-croûte des produits de la ferme.
Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.
Réservations et paiement à l’avance.   .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, for groups of at least 8 people:
– Wild plant recognition.
– Discovery of the herd.
– Cheese-making in the hut.
– Snacks made with farm produce.

L’événement Rejoigniez les bergers en estive Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Sazos (Hautes-Pyrénées)