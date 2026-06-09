Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos

Sazos

Rejoigniez les bergers en estive

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 08:30:00

fin : 2026-09-25 14:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, pour des groupes déjà constitués de 8 personnes minimum

– Reconnaissance de plantes sauvages.

– Découverte du troupeau.

– Fabrication du fromage à la cabane.

– Casse-croûte des produits de la ferme.

Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.

Réservations et paiement à l’avance. .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58

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English :

Every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, for groups of at least 8 people:

– Wild plant recognition.

– Discovery of the herd.

– Cheese-making in the hut.

– Snacks made with farm produce.

L’événement Rejoigniez les bergers en estive Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65