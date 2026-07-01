RELACHE #17 : Bourse musicale et projection, square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

RELACHE #17 : Bourse musicale et projection Dimanche 12 juillet, 15h00 square Dom Bedos Gironde

Gratuit jusqu’à 21h puis projection du film kneecap payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:59:00+02:00

Le Dimanche 12 juillet, de 15h à 20h, Square Dom Bedos, Bordeaux

Entre deux concerts, Allez les filles investit le square Dom Bedos pour une journée dédiée à la scène musicale locale. Au programme : bourse musicale, disques, merch, bons plans, rencontres… suivis d’un concert de Cherry’s on top et d’une projection en plein air du film Kneecap !

Labels, artistes, collectifs, disquaires ou passionnés de musique… vous voulez tenir un stand ? Inscrivez vous via le lien dans la bio !

⚠️ Aucun matériel technique fourni, venez avec votre propre matériel ! Emplacement gratuit.

De plus le groupe Cherry’s on top, un quatuor rochelais de Rythm and blues se donnera en concert. Avec son alimentation atypique composée de guitares, contrebassine et cajon, le groupe mêle jump blues, gypsy swing, rockabilly et folk pour un son roots acoustique communicatif.

Cette bourse trouvera sa conclusion dans la projection du film Kneecap de Rich Peppiatt en partenariat avec le cinéma Utopia.

Ce film retrace les débuts chaotiques du groupe de rap nord irlandais éponyme, entre trafic de drogue, militantisme républicain et langue irlandaise érigée en ate de résistance. Irrévérencieux, drôle et profondément touchant, le film navigue quelque part entre Ken Loach et une comédie punk débridée. Sélectionné pour représenter l’Irlande aux Oscars 2025, c’est l’un des films musicaux les plus marquants de ces dernières années.

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Spécial Relâche au Square Dom Bedos