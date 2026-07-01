RELACHE #17 : PUERTO CANDELARIA + TOTO ET LES SAUVAGES + NOVA SAUVAGEONNE, square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

RELACHE #17 : PUERTO CANDELARIA + TOTO ET LES SAUVAGES + NOVA SAUVAGEONNE Samedi 11 juillet, 19h00 square Dom Bedos Gironde

SQUARE DOM BEDOS – 8€ ( Carte Jeune ou Adhérents Allez Les Filles ) / 8€ Adhérents minimas sociaux (RSA/ASS/AAH/ASPA/ASI/ATS) / 12€ Prévente / 15€ Sur Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

RELACHE #17 – Samedi 11 Juillet 2026

Lieu · SQUARE DOM BEDOS ( Rue Jacques d’Welles )

De 19H à 00H

8€ ( Carte Jeune – Adhérents Allez Les Filles – Adhérents minimas sociaux (RSA/ASS/AAH/ASPA/ASI/ATS)) / 12€ Prévente / 15€ Sur Place

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/relache-17-puerto-candelaria-col-toto-et-les-sauvages-nova-sauvageonne

Au Programme :

PUERTO CANDELARIA (Jazz cumbia – Colombie)

Puerto Candelaria est bien plus qu’un groupe musical : c’est une expérience artistique totale née en Colombie il y a 25 ans.

Lauréat du Latin Grammy 2019 du Meilleur album de cumbia et récompensé par 6 prix India Catalina en 2023, le collectif est une référence de la scène indépendante latino-américaine.

Sa musique audacieuse mêle cumbia, sons tropicaux, jazz et musiques du monde, entre fête, réflexion et humour. Toujours controversé et innovant, le groupe explore aussi le théâtre, la danse et le cinéma pour exprimer l’absurde, la magie et la diversité colombiennes. Avec des performances scéniques explosives et six spectacles uniques, Puerto Candelaria captive tous les publics. Leur parcours international compte des centaines de concerts dans plus de 35 pays. Icône de créativité et de disruption, le groupe défend la différence et mène une véritable révolution musicale.

https://youtu.be/NMAoYhJykK4?si=UZEdReghRkoY-lCw

https://puertocandelaria.bandcamp.com/album/la-sinfon-a-de-los-bichos-raros

https://www.facebook.com/PuertoCandelaria

https://www.instagram.com/puertocandelaria/

TOTO ET LES SAUVAGES (Hippie Pop – Bordeaux)

Meute à l’énergie solaire et punk, Toto & Les Sauvages n’a pas son pareil pour « foutre les poils » et faire basculer le public dans une transe collective.

S’appuyant sur une section rythmique puissante et des refrains entêtants chantés à 9 voix, leur musique emprunte un chemin aventureux entre indie rock, pop, sonorités électroniques et folklore fantasmé.

Depuis 2015, Toto & Les Sauvages fait figure d’ovni dans le paysage musical : composé de musicien.nes, de danseureuses et comédien.nes, le groupe affirme une écriture collective qui transcende l’expérience du concert, usant de la danse et du théâtre pour embarquer le public dans des univers oniriques.

https://youtu.be/grVLVroHrYM?si=HoCxWz0z4JLfj2Wy

https://www.facebook.com/TotoEtLesSauvages/?locale=fr_FR

https://www.instagram.com/toto_et_les_sauvages

NOVA SAUVAGEONNE (Nu/Soul – Orléans)

S’inspire de voyages, de couleurs vives qui excitent les pupilles et l’imaginaire, de sonorités lointaines avec lesquelles elle se sent pourtant familière.

Un univers plein de relief, où la Pop Française rencontre la liberté du Jazz, les vibrations de la Bossa, la pulse de l’Afrobeat ou le rebond du Reggae.

Ses textes en français se balancent sous des latitudes ensoleillées mêlant l’intime à la transe.

En véritable exploratrice des émotions, elle partage à ceux qui l’écoutent sa soif de liberté avec audace et poésie.

https://www.youtube.com/watch?v=dQ2rUEo3hm8

https://www.instagram.com/novasauvageonne/

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Buvette & Restauration sur place

Tram C/D · Arrêt Ste Croix

♻️ Gobelets réutilisables · Toilettes sèches · Tri sélectif

(cendriers de poche au stand Prévention)

Dispositif Angela · Safe space

⚠️ Contrôle des sacs · Alcool extérieur interdit

❌ Zéro tolérance envers tout propos ou comportement discriminatoire, sexiste ou harcelant.

www.relache.fr

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