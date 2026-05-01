Relations, créations, vivons ! Salle polyvalente Châtel-Censoir

Châtel-Censoir

Relations, créations, vivons !

Salle polyvalente 55 rue du colonel Rozanoff Châtel-Censoir Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Spectacle Relations, créations, vivons ! Les Citrons Pressés & La Cie Epique et de Coeur. Textes choisis par les ateliers de Châtel et d’Arcy. Petite restauration sur place .

Salle polyvalente 55 rue du colonel Rozanoff Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Relations, créations, vivons ! Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay