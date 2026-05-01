Rencontres à Saint-Germain-des-Prés route d’Asnières Châtel-Censoir

Châtel-Censoir

Rencontres à Saint-Germain-des-Prés

route d’Asnières Salle polyvalente Châtel-Censoir Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Conférence de Françoise Huet Rencontres à Saint-Germain-des-Prés .

route d’Asnières Salle polyvalente Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Rencontres à Saint-Germain-des-Prés Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay