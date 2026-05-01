Rencontres à Saint-Germain-des-Prés route d’Asnières Châtel-Censoir
Rencontres à Saint-Germain-des-Prés route d’Asnières Châtel-Censoir samedi 30 mai 2026.
Châtel-Censoir
Rencontres à Saint-Germain-des-Prés
route d’Asnières Salle polyvalente Châtel-Censoir Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Conférence de Françoise Huet Rencontres à Saint-Germain-des-Prés .
route d’Asnières Salle polyvalente Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontres à Saint-Germain-des-Prés Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay