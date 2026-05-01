Vide-greniers Avenue de la gare (gare Sncf) Châtel-Censoir

Châtel-Censoir

Vide-greniers

Avenue de la gare (gare Sncf) Avenue de la Gare Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Avenue de la gare

2€ le mètre linéaire, réservation sur place de 6 h 30 à 7 h 30 .

Avenue de la gare (gare Sncf) Avenue de la Gare Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté videgreniers.chatel@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay