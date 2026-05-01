Vide-greniers Avenue de la gare (gare Sncf) Châtel-Censoir
Vide-greniers Avenue de la gare (gare Sncf) Châtel-Censoir dimanche 31 mai 2026.
Châtel-Censoir
Vide-greniers
Avenue de la gare (gare Sncf) Avenue de la Gare Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Avenue de la gare
2€ le mètre linéaire, réservation sur place de 6 h 30 à 7 h 30 .
Avenue de la gare (gare Sncf) Avenue de la Gare Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté videgreniers.chatel@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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