Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Avenue de la gare (gare Sncf) Châtel-Censoir

Vide-greniers Avenue de la gare (gare Sncf) Châtel-Censoir dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Avenue de la gare (gare Sncf)

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Vide-greniers

Avenue de la gare (gare Sncf) Avenue de la Gare Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Avenue de la gare

2€ le mètre linéaire, réservation sur place de 6 h 30 à 7 h 30   .

Avenue de la gare (gare Sncf) Avenue de la Gare Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   videgreniers.chatel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Châtel-Censoir (Yonne)