La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Salle Daniel Delauney Châtel-Censoir
La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Salle Daniel Delauney Châtel-Censoir jeudi 21 mai 2026.
Châtel-Censoir
La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes
Salle Daniel Delauney 35 Rue Cotteau Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes. Conférence de Christian Sapin, archéologue. .
Salle Daniel Delauney 35 Rue Cotteau Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 98
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English : La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes
L’événement La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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