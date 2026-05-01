La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Salle Daniel Delauney Châtel-Censoir

Châtel-Censoir

La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes

Salle Daniel Delauney 35 Rue Cotteau Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes. Conférence de Christian Sapin, archéologue. .

Salle Daniel Delauney 35 Rue Cotteau Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes

L’événement La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay