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La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Salle Daniel Delauney Châtel-Censoir

La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Salle Daniel Delauney Châtel-Censoir jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Salle Daniel Delauney

Adresse : 35 Rue Cotteau

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes

Salle Daniel Delauney 35 Rue Cotteau Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes. Conférence de Christian Sapin, archéologue.   .

Salle Daniel Delauney 35 Rue Cotteau Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 01 98 

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English : La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes

L’événement La crypte de Châtel-Censoir et les cryptes romanes Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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