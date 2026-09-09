AGENDA · Bordeaux
Relaxation aux bols chantants, Echoppe Seniors Buchou, Bordeaux
mardi 6 octobre 2026 · Echoppe Seniors Buchou · Bordeaux
Informations pratiques
Relaxation aux bols chantants Mardi 6 octobre, 14h30 Echoppe Seniors Buchou Gironde
Gratuit sur inscription obligatoire par mail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00
Echoppe Seniors Buchou 25 rue Buchou Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]
Bain sonore aux bols chantants. Venez avec un plaid pour votre confort d’expérience bordeaux seniors
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