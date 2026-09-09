Relaxation aux bols chantants, Echoppe Seniors Buchou, Bordeaux

Informations pratiques

Relaxation aux bols chantants Mardi 6 octobre, 14h30 Echoppe Seniors Buchou Gironde

Gratuit sur inscription obligatoire par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00

Echoppe Seniors Buchou 25 rue Buchou Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]

Bain sonore aux bols chantants. Venez avec un plaid pour votre confort d’expérience bordeaux seniors