Relaxation méditative Yoga Nidra à l’Espace Beauregard, Espace Beauregard Paris

Qu’est-ce que la Relaxation méditative Yoga-Nidra ?



C’est une pratique de relaxation méditative ressourçante pour atténuer toutes les manifestations liées au stress du quotidien. Une pratique au puissant pouvoir relaxant du corps et de l’esprit et une invitation au voyage intérieur. Le corps physique, l’espace émotionnel et la fonction mentale se reposent profondément alors que la conscience reste bien éveillée.

Bienvenue à cette autre manière de méditer et de se relaxer !

N’hésitez pas à contacter l’organisatrice de cet atelier et à consulter le site !

Christiane Beaugé est relaxologue, sophrologue et enseignante de Méditation Pleine Conscience MBSR.

Le Yoga Nidra est une relaxation méditative profonde en position allongée, sans postures. Un moment de pause en complète relaxation et méditation !

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 24 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

payant

22 euros la séance.

Réduction accordée.

Public adultes.

Espace Beauregard Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris

http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr



