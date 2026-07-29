Remains Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Remains

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 15:00:00

fin : 2027-03-17

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-18 2027-03-19

Vous entrez dans la boîte noire du théâtre et vous tombez sur un arbre. Vous entendez les bruits de la nature et vous sentez la lumière à travers le branchage se poser sur votre corps… Vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans Remains.

À la croisée de la recherche scientifique, de l’art visuel et du spectacle vivant, la pièce immersive d’Éric Arnal-Burtschy continue de creuser le sillon de Je suis une montagne, accueilli au Volcan il y a de cela deux saisons. Par le toucher, l’ouïe, l’odorat et la vue, le public est invité à découvrir cet arbre très singulier ses racines sont visibles et il porte en lui la mémoire de la forêt. Cette mémoire, c’est une nappe sonore, créée en binôme avec le CNRS, qui reproduit les bruits de la forêt, depuis sa naissance il y a des millions d’années jusqu’à sa potentielle fin, saisissante de silence. Arnal-Burstchy nous amène alors à réfléchir, avec une certaine subtilité, à l’importance du bruit dans la nature.

Durée 1h30

A partir de 14 ans

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Remains

L’événement Remains Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie