Remèdes et secrets d’une apothicairerie ancienne, Apothicairerie de l’hôpital, Joinville

Informations pratiques

Remèdes et secrets d’une apothicairerie ancienne Samedi 19 septembre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Apothicairerie de l’hôpital Haute-Marne

Tarif : 2 €/pers (gratuit -12 ans), nombre de places limité, réservation vivement conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez une apothicairerie remarquablement préservée, avec ses deux salles consacrées aux remèdes d’autrefois. Flacons, pots et recettes étonnantes vous plongent dans les savoirs pharmaceutiques anciens.

Apothicairerie de l’hôpital 34 Rue de la Pitié, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/joinville-lapothicairerie/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 94 17 54 »}] L’hôpital Sainte-Croix de Joinville fut fondé en 1567 à l’initiative d’Antoinette de Bourbon, première duchesse de Guise et épouse du seigneur de Joinville, Claude de Lorraine.

Pris en charge dans un premier temps par des femmes dévotes et des servantes, les soins des malades, des âmes et des corps sont assumés à partir des années 1720 par une communauté de soeurs de Saint-Charles qui gèrent l’établissement jusque dans les années 1980. Actuellement, l’hôpital Sainte-Croix est une résidence pour personnes âgées.

Epargnée par l’incendie qui détruisit une grande partie des bâtiments historiques en 1916, l’ancienne apothicairerie abrite une collection classée de bouteilles, vases et pots à pharmacie des XVIIe-XIXe siècles. Sationnement possible sur le parking de l’hôpital, accessible depuis le portail d’entrée situé 34 rue de la pitié.

Découvrez une apothicairerie remarquablement préservée, avec ses deux salles consacrées aux remèdes d’autrefois. Flacons, pots et recettes étonnantes vous plongent dans les savoirs pharmaceutiques…

© Pierre Hervet