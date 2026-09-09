Rémi Boyes Bombus Terrestris Cargo de Nuit Arles
mercredi 14 octobre 2026 · Cargo de Nuit · Arles
Informations pratiques
Arles
Rémi Boyes Bombus Terrestris
Mercredi 14 octobre 2026 à partir de 20h.
Horaires de représentation de 21h à 22h30.
OUVERTURE DES PORTES 20H00 SPECTACLE 21H00. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Ce que vous allez voir ? Le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans de vie.
Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi-même.
Ce que vous allez voir ? Le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans de vie.
Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi-même. Ce spectacle utilise le maximum de ses capacités cognitives qu’il décrit comme “dans la normale”. Il adore parler et faire rire et c’est certainement ce qui vous attend en venant voir ce nouveau spectacle !
OUVERTURE DES PORTES 20H00 SPECTACLE 21H00 .
Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com
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English :
What you’re about to see? The fruit of 12 years of work and 36 years of life.
Rémi is back with some new stuff he thinks is fun: his observations on mid-life, nature and living with yourself.
L’événement Rémi Boyes Bombus Terrestris Arles a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme d’Arles
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