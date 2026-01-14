Rémi Boyes + Flowny

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11 23:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Après un premier spectacle joué un an et demi au Point Virgule à Paris et en tournée à guichets fermés, Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants: ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi même.

REMI BOYES

Ce que vous allez voir, c’est le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans d’existence en tant qu’humain.

Après un premier spectacle joué un an et demi au Point Virgule à Paris et en tournée à guichets fermés, Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants: ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi même. Ce spectacle utilise le maximum de ses capacités cognitives qu’il décrit comme “dans la normale”. Il adore parler et faire rire et c’est certainement ce qui vous attend en venant voir ce nouveau spectacle ! 18 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After his first show, which played for a year and a half at Paris’s Point Virgule, and a sold-out tour, Rémi is back with some new stuff he thinks is funny: his observations on mid-life, nature and living with yourself.

L’événement Rémi Boyes + Flowny Tours a été mis à jour le 2026-01-14 par ADT 37