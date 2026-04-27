Rémi Boyes Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Rémi Boyes

Samedi 17 avril 2027 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 20:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

L’Espace Julien accueil Bombus Terrestris le spectacle de Remi Boyes

Ce que vous allez voir, c’est le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans d’existence en tant qu’humain.



Après un premier spectacle joué un an et demi au Point Virgule à Paris et en tournée à guichets fermés, Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants: ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi même. Ce spectacle utilise le maximum de ses capacités cognitives qu’il décrit comme “dans la normale”.



Il adore parler et faire rire et c’est certainement ce qui vous attend en venant voir ce nouveau spectacle! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Espace Julien welcomes Bombus Terrestris show by Remi Boyes

L’événement Rémi Boyes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille