Remise de ceintures et récompenses Salle Notre Dame Salins-les-Bains samedi 4 juillet 2026.

Salins-les-Bains

Remise de ceintures et récompenses

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au programme

> 14h: Remise des ceintures

> 16h: remise des récompenses

> dès 18h: apéritif et repas convivial, ouvert à tous chemin des coteaux

Au menu: fondue, accompagnement charcuterie et salade, glace ou crêpe.

Adulte 18€ / Enfant jusqu’à 12 ans 10€

Réservation accompagnée du règlement.

Organisé par le Judo Club Salinois .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 37 03 97 judoclub.salins@gmail.com

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English : Remise de ceintures et récompenses

L’événement Remise de ceintures et récompenses Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)