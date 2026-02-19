Remise de ceintures et récompenses Salle Notre Dame Salins-les-Bains
Remise de ceintures et récompenses Salle Notre Dame Salins-les-Bains samedi 4 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Remise de ceintures et récompenses
Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Au programme
> 14h: Remise des ceintures
> 16h: remise des récompenses
> dès 18h: apéritif et repas convivial, ouvert à tous chemin des coteaux
Au menu: fondue, accompagnement charcuterie et salade, glace ou crêpe.
Adulte 18€ / Enfant jusqu’à 12 ans 10€
Réservation accompagnée du règlement.
Organisé par le Judo Club Salinois .
Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 37 03 97 judoclub.salins@gmail.com
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English : Remise de ceintures et récompenses
L’événement Remise de ceintures et récompenses Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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