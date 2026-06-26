Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Remise du Prix Gérard de Nerval

Hôtel de ville Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Samedi 17 octobre 2026

Remise du Prix Gérard de Nerval

À 18h, à l’Hôtel de Ville

Entrée libre .

Hôtel de ville Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Remise du Prix Gérard de Nerval Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage