Remportez des entrées pour vous envoler avec le Ballon de Paris Parc André Citroën Paris

À la recherche d’une sortie originale pendant les vacances de printemps ? Direction le Ballon Generali de Paris, dans le 15e arrondissement, pour une expérience à la fois spectaculaire, ludique et instructive : admirer la capitale à 150 mètres de hauteur tout en découvrant, en douceur, les enjeux liés à la qualité de l’air et au réchauffement climatique grâce aux outils scientifiques embarqués à bord

Le Ballon Generali de Paris : une vue unique à 360° sur la capitale

Voir Paris autrement, sans quitter la ville. Installé dans le Parc André Citroën, le Ballon Generali offre l’une des vues les plus impressionnantes de la capitale.

En quelques minutes, les visiteurs s’élèvent jusqu’à 150 mètres de hauteur pour profiter d’un panorama à 360°, avec une visibilité pouvant atteindre 50 km par temps clair. Tour Eiffel, Montparnasse, les Invalides, … tout se dévoile dans une perspective rare.

Mais l’expérience ne se limite pas à la vue. Le Ballon Generali est aussi un véritable laboratoire volant, équipé d’instruments permettant de mesurer la qualité de l’air et certains indicateurs liés au climat.

Une façon simple et concrète de mêler plaisir et compréhension des enjeux environnementaux

Ballon de Paris Generali ; Crédits : Ballon de Paris Generali

Un laboratoire volant

Au-delà d’offrir une expérience unique pour admirer la capitale à 150 mètres de haut, il ambitionne, en tant que laboratoire volant scientifique, d’éveiller les consciences sur le réchauffement climatique, de développer la culture de la prévention des visiteurs et des visiteuses afin de tendre à réduire leur exposition aux risques.

Côté qualité de l’air, son LOAC (Light Optical Aerosol Counter), instrument de pointe installé sur la nacelle, continue également à mesurer 24 heures sur 24 la quantité de particules fines dans l’air jusqu’à 300 mètres d’altitude. Il mesure également en continue l’ozone grâce à un instrument du LISA (CNRS) et les pollens en collaboration avec LIFY AIR. Ces mesures contribuent aux recherches sur les impacts de la qualité de l’air sur la santé et à une meilleure connaissance des polluants dans l’atmosphère.

Côté réchauffement climatique, il va permettre à des chercheurs et chercheuses d’approfondir leurs connaissances sur les gaz à effet de serre en ville en mesurant les niveaux de CO2 et de CH4 dans l’atmosphère, du sol jusqu’à 300 mètres.

Des nouveaux tarifs pour les seniors et les jeunes

Bonne nouvelle pour les familles élargies et les groupes d’amis : le Ballon Generali propose désormais un tarif réduit pour les seniors (65 ans et +) et les étudiants :

16 € au lieu de 20 € (-20 %)

Valable toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 13h, sur présentation d’un justificatif.

Une offre pensée pour encourager les sorties intergénérationnelles pendant les vacances de printemps mais aussi, tout le reste de l’année : grands-parents, étudiants, familles ou visiteurs de passage… tout le monde peut prendre de la hauteur !

Le Ballon Generali de Paris peut être fermé sans préavis, notamment en cas de conditions météorologiques défavorables. Avant votre visite, vérifiez en temps réel ici.

Dernier vol à 19h45.

Le Ballon Generali de Paris a (enfin) réouvert, rendez-vous au parc André Citroën pour admirer la capitale de haut !

Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 20h00

payant

Tarif :

12 ans et + : 20 €

3 à 11 ans : 15 €

– de 3 ans : Gratuit

Personne à mobilité réduite :

12 ans et + : 16 €

3 à 11 ans : 12 €

Tarif réduit pour les groupes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T12:00:00+02:00

fin : 2026-12-31T21:00:00+01:00

Date(s) : 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Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris



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