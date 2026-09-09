Rémy Martin : Visite de la Maison Historique, Maison Rémy Martin, Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Maison Rémy Martin · Cognac
Informations pratiques
Rémy Martin : Visite de la Maison Historique 19 et 20 septembre Maison Rémy Martin Charente
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par créneau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, découvrez la riche histoire de la Maison Rémy Martin à travers un parcours immersif ponctué de scénographies contemporaines.
Visites guidées gratuites d’une heure, proposées de 10h à 17h, avec des départs toutes les 30 minutes. Réservation obligatoire.
Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac Cognac 16100 Saint-Martin Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 76 66 https://www.visitesremymartin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.remymartin.com/fr-fr/visitez-nous/visite-anniversaire/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 45 35 76 66 »}, {« type »: « email », « value »: « visites.remymartin@remy-cointreau.com »}] À moins de 8 min à pieds de la gare de Cognac, proche du centre-ville, parking accessible aux visiteurs, arrêts de bus Paul Firino Martell ou Elisée Mousnier.
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, découvrez la riche histoire de la Maison Rémy Martin à travers un parcours immersif ponctué de scénographies contemporaines.
©REMYMARTIN
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