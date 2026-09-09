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Rémy Martin : Visite de la Maison Historique, Maison Rémy Martin, Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Maison Rémy Martin · Cognac

Rémy Martin : Visite de la Maison Historique, Maison Rémy Martin, Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Rémy Martin
Adresse
20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par créneau.

Rémy Martin : Visite de la Maison Historique 19 et 20 septembre Maison Rémy Martin Charente

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, découvrez la riche histoire de la Maison Rémy Martin à travers un parcours immersif ponctué de scénographies contemporaines.
Visites guidées gratuites d’une heure, proposées de 10h à 17h, avec des départs toutes les 30 minutes. Réservation obligatoire.

Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac Cognac 16100 Saint-Martin Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 76 66 https://www.visitesremymartin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.remymartin.com/fr-fr/visitez-nous/visite-anniversaire/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 45 35 76 66 »}, {« type »: « email », « value »: « visites.remymartin@remy-cointreau.com »}] À moins de 8 min à pieds de la gare de Cognac, proche du centre-ville, parking accessible aux visiteurs, arrêts de bus Paul Firino Martell ou Elisée Mousnier.
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, découvrez la riche histoire de la Maison Rémy Martin à travers un parcours immersif ponctué de scénographies contemporaines.

©REMYMARTIN

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