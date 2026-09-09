Renaissance de l’espace sportif Lescure, place Johnston, Bordeaux
jeudi 15 octobre 2026 · place Johnston · Bordeaux
Informations pratiques
Renaissance de l’espace sportif Lescure Jeudi 15 octobre, 14h30 place Johnston Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00
Inauguré en 1924 et labellisé « Sport pour tous », c’est un site historique majeur de la vie sportive bordelaise. Aux abords du stade Chaban-Delmas, le lieu offre un vaste et riche espace de plein air. Le site a fait récemment l’objet d’un important chantier de rénovation et de modernisation que nous vous proposons de découvrir et pourquoi pas tester.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/466
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Renaissance de l’espace sportif Lescure © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux
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