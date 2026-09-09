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Renaissance de l’espace sportif Lescure, place Johnston, Bordeaux

jeudi 15 octobre 2026 · place Johnston · Bordeaux

Renaissance de l’espace sportif Lescure, place Johnston, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
place Johnston
Adresse
place Johnston
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
gratuit

Renaissance de l’espace sportif Lescure Jeudi 15 octobre, 14h30 place Johnston Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Inauguré en 1924 et labellisé « Sport pour tous », c’est un site historique majeur de la vie sportive bordelaise. Aux abords du stade Chaban-Delmas, le lieu offre un vaste et riche espace de plein air. Le site a fait récemment l’objet d’un important chantier de rénovation et de modernisation que nous vous proposons de découvrir et pourquoi pas tester.  

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/466

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Renaissance de l’espace sportif Lescure © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux

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